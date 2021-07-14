Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, sol bek için Van Aanholt’un ardından yeni bir isimle daha temasa geçti. Galatasaray, Layvin Kurzawa’yı kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'in kapısını çaldı.

Yönetim, Fransız ekibi ile 28 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralamak için görüştü. Paris Saint-Germain ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kurzawa, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Berkan Kutlu ısrarı sürüyor

Diğer yandan Galatasaray'ın, Berkan Kutlu ısrarı sürüyor. Sarı kırmızılılar, genç futbolcu için Aytemiz Alanyaspor’a 2,5 milyon euro teklif etti.

Akdeniz ekibinin bu teklifi kabul etmedi. Tarafların 3-3,5 milyon euroya anlaşmaları bekleniyor. Galatasaray, Berkan'ın bonservisini taksitle ödeyecek.

İtalyan ekibi Sassuolo’nun da 23 yaşındaki oyuncu için Aytemiz Alanyaspor'a resmi teklif sunduğu öne sürülüyor.