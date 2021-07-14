Beşiktaş'ta transferde hareketlik yaşanıyor. Yönetim, Valentin Rosier için görüşmelerini sürdürüyor.

Bu süreçte Fransız futbolcunun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ta kalmak istediğini her seferinde dile getiren Rosier, Sporting Lizbon’un kamp kadrosunda yer almamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

4,5 milyon euronun yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi taahhüt eden Beşiktaş yönetimi, Sporting Lizbon ile ödeme planıyla ilgili pazarlıklarını sürdürüyor.

Savunma için Abdülkerim Bardakçı listede

Diğer yandan hücum hattını güçlendirdikten sonra stoper bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, değişen yabancı kuralı doğrultusunda yerli isimlerle temasa geçecek.

Listesinde İttifak Holding Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı’yı bulunduran yönetiminin, Koray Günter'i de gündemine aldığı öğrenildi.

Listeye Koray Günter de listeye girdi

Beşiktaş yönetimi, İtalya Seri A takımlarından Hellas Verona ile Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Koray ile ilgili henüz resmi girişimlere başlamadı.

Borussia Dordmund alt yapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu, 4 sezon Galatasaray forması giymişti.