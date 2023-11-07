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Spor
AA 07.11.2023 09:49

Galatasaray yarın Bayern Münih deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Galatasaray yarın Bayern Münih deplasmanında

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

Muslera'nın durumu belirsiz

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın yarınki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisinin durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Muslera'nın forma giyememesi durumunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 Süper Lig maçında oynamayan Tanguy Ndombele, takımla çalışmalara katılıyor. Fransız orta saha oyuncusunun kafilede yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.

Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek.

Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, yarınki karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Alman ekibinde önemli eksikler

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarın yapılacak maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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