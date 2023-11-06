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Spor
AA 06.11.2023 19:44

WTA Finalleri'nde Iga Swiatek finale yükseldi

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale yükseldi.

WTA Finalleri'nde Iga Swiatek finale yükseldi
[Reuters]

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne, Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Tekler yarı final müsabakasında, dünya 1 numarası Belaruslu Sabalenka ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

Dün oynanması planlanmasına rağmen maç başlarında yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen müsabakada, Swiatek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Swiatek, yarın oynanacak finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

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