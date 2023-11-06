Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/İHA 06.11.2023 17:35

Kayserispor evinde yenilmiyor

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Mondihome Kaysersipor üst üste 3. galibiyetini aldı.

Kayserispor evinde yenilmiyor
[DepoPhotos]

RHG Enertürk Enerji Stadyumu 'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Tugay Numanoğlu yönetti.

Ev sahibi takım Mame Thiam'ın 64. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu sezon evinde kaybetmeyen Mondihome Kayserispor puanını 19'a yükseltirken deplasman galibiyeti bulunmayan Corendon Alanyaspor 10 puanda kaldı.  

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Carole’un vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

4. dakikada Mane’nin kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topla buluşan Ali Karimi’nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara giderken, gol iptal edildi.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasında Efecan’ın vuruşunda top auta gitti.

14. dakikada Souza’nın kale önüne açtığı ortada top kaleci Bilal tarafından uzaklaştırıldı.

23. dakikada Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un kucağına gönderdi.

43. dakikada Carole’un kullandığı serbest vuruşta top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

45+3. dakikada orta sahadan hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Souza'nın vuruşunu kaleci Bilal çıkardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL - 64. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Morte'nin kafa şutunda yerden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü. Altıpas içerisinde topu iyi takip eden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

74. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu kazanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şuttan meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak auta çıktı.

89. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top azla farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Mane (Dk. 60 Kemen), Cardoso (Dk. 85 Uzodima), Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Thiam

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 83 Yunus Bahadır), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 76 Fer), Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 63 Lezama), Janvier, Eduardo (Dk. 83 Sisto)

Gol: Dk. 64 Kemen (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Yusuf Özdemir, Dk. 62 Aliti, Dk. 84 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Thiam (Mondihome Kayserispor)

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Akıncık

ETİKETLER
Alanyaspor Kayserispor Süper Lig
Sıradaki Haber
Cenk Tosun "dalya" yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik
22:59
Polonya'da hükümet kurma görevi mevcut Başbakan Morawiecki'ye verildi
22:56
Stoltenberg: NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor
22:40
Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
22:34
Hukuk mezunları öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavına girecek
22:04
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ