Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la yola devam kararı

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz ile tesislerde görüştü.

Antalyaspor maçında Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ü sert bir şekilde uyarmasına sinirlenen Burak Yılmaz, ikinci yarıda Fildişili stoperi oyundan çıkarmıştı. Bailly, daha sonra sosyal medya hesabından özür metni yayımlamıştı.

Başkan Çebi'nin Burak Yılmaz ile tesislerde yaptığı görüşmede alınan sonuçlar ve takımdaki sorunlar ele alındı.

Edinilen bilgiye göre görüşmeden yola devam kararı çıktı. Burak Yılmaz, başkanlık seçiminin yapılacağı 26 Kasım Pazar günü tarihine kadar takımın başında olacak.