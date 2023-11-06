Cenk Tosun "dalya" yaptı

Cenk Tosun 100'ler kulübüne buruk girdi. 32 yaşındaki futbolcu, takımının Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta, önemli bir başarıya imza attı.
Tecrübeli santrfor 45 artı 2'de takımını 1-0 öne geçirirken, Süper Lig tarihinde 100 gol barajına ulaşan futbolculardan biri oldu.
Cenk Tosun 'un Süper Lig kariyeri 2011-2012 sezonunda Gaziantepspor'la başladı.
Güney Doğu ekibine Eintracht Frankfurt'tan gelen gurbetçi oyuncu, Lig'deki ilk gol sevincini 19 Şubat 2011'de, deplasmanda Bursaspor'u 4-1 yendikleri maçta 2 kez fileleri havalandırarak yaşadı.
Başarılı futbolcu Gaziantepspor'da 109 maçta 39 gol, Beşiktaş'ta ise 140 maçta 61 gol kaydetti.
Milli futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9 karşılaşmada 2 gol 2 asist üretti.
Cenk Tosun'dan önce 100'ler kulübüne girmeyi başaran son futbolcu bir dönem Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Gökhan Ünal olmuştu.