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Spor
TRT SPOR 06.11.2023 16:26

Cenk Tosun "dalya" yaptı

Beşiktaşlı Cenk Tosun "dalya" dedi. Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri maçta fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Süper Lig tarihinde 100 gol barajına ulaşan futbolcular arasına adını yazdırdı.

Cenk Tosun "dalya" yaptı
[Fotograf: AA]

Cenk Tosun 100'ler kulübüne buruk girdi. 32 yaşındaki futbolcu, takımının Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta, önemli bir başarıya imza attı.

Tecrübeli santrfor 45 artı 2'de takımını 1-0 öne geçirirken, Süper Lig tarihinde 100 gol barajına ulaşan futbolculardan biri oldu.

Cenk Tosun 'un Süper Lig kariyeri 2011-2012 sezonunda Gaziantepspor'la başladı.

Güney Doğu ekibine Eintracht Frankfurt'tan gelen gurbetçi oyuncu, Lig'deki ilk gol sevincini 19 Şubat 2011'de, deplasmanda Bursaspor'u 4-1 yendikleri maçta 2 kez fileleri havalandırarak yaşadı.

Başarılı futbolcu Gaziantepspor'da 109 maçta 39 gol, Beşiktaş'ta ise 140 maçta 61 gol kaydetti.

Milli futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9 karşılaşmada 2 gol 2 asist üretti.

Cenk Tosun'dan önce 100'ler kulübüne girmeyi başaran son futbolcu bir dönem Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Gökhan Ünal olmuştu.

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