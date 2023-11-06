Gaziantep FK Çaykur Rizespor'u 2 golle geçti

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.
Gaziantep ekibi, haftanın kapanış karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım mücadelenin 20. dakikasında Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 50. dakikada Draguş farkı ikiye çıkardı.
Bu sonuçla 4. galibiyeti alan kırmızı-siyahlılar, 12 puanla 13. sıraya yükseldi.
Karadeniz ekibi ise 11. hafta sonunda 5. mağlubiyeti almış oldu. 14 puanda kalan Çaykur Rizespor'un 4 galibiyeti 2 beraberliği bulunuyor.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Dragus'un röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.
9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.
15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.
17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
GOL - 50. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın ortasına ceza sahası içinde Draguş'un sağ ayağıyla gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
53. dakikada sağ kanattan Gustavo'nun ortasına arka direkte Olowoyin'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
57. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
65. dakikada Rizespor'un rakip ceza yayı üzerinden Verasanovic ile kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top barajdan döndü.
73. dakikada Zeqiri'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic'in tehlikeli şutu savunmadan döndü.
83. dakikada Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
Karşılaşmadan Gaziantep FK 2-0 üstün ayrıldı.
Gaziantep FK: Florin Nota, M'Bakata (Janio Bikel dk. 40), N'Koulou, Papy Djilibodji, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Maxim (Brayan Riascos dk. 80), Max Gradel (Oğulcan Çağlayan dk. 90), Denis Draguş (İlker Karakaş dk. 90)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Halil İbrahim Pehlivan (Hojer dk. 59), Attila Mocsi, Emirhan, Eray, Mithat (Garcia dk. 81), Shelvey (Varesanovic dk. 59), Gustavo (Gaich dk. 59), Olawoyin, Zeqiri, Minchev (Faye dk. 72)
Goller: Maxim (dk. 20 pen), Draguş (dk. 50) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Marius Sumudica (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Djilobodji, Nita, Dragus (Gaziantep FK) Hojer (Ç.Rizespor))
Stat: Kalyon Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci