Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.11.2023 19:53

MKE Ankaragücü'nden "Lamine Diack" açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa 1. Lig (Ligue 1) kulüplerinden Nantes'a kiralanan Lamine Diack'tan elde edilecek tüm gelirlerin kulübe ait olacağı belirtildi.

MKE Ankaragücü'nden "Lamine Diack" açıklaması

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Senegalli Lamine Diack'ın geçen yıl 25 Temmuz'da 350 bin euro karşılığında Fenerbahçe'den MKE Ankaragücü'ne transfer olduğu anımsatıldı.

"Zorunlu satın alma veya sonraki satışlarından pay opsiyonu bulunmuyor"

Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada belirtilen bonservis bedeli haricinde futbolcunun "sonraki satışından pay" gibi şarta bağlı yükümlülük içeren herhangi bir madde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiştir. Futbolcumuz kulübümüzde bir sezon geçirdikten sonra 19.07.2023'te Fransa 1. Lig kulüplerinden FC Nantes'a 400 bin euro bedelle geçici olarak transfer edilmiştir. FC Nantes ile yapılan transfer anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu ve futbolcunun sonraki satışlarından pay gibi şarta bağlanmış olan ödemeleri içeren maddeler yer almaktadır. Yukarıda anlatılan ilgililer haricinde profesyonel futbolcumuz Lamine Diack ile ilgili olarak üçüncü şahıs veya kurumlarla herhangi bir anlaşma yapılmamış olup elde edilecek tüm gelirler kulübümüze ait olacaktır. Kulübümüz transferlerini FIFA ve TFF'nin tüm kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Talimatlara aykırı bir durumun gerçekleştiği kanaatinde olan ilgililerin TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Davranış Kuralları' başlıklı 55'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği gibi TFF'ye ihbarda bulunma yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlatırız."

ETİKETLER
MKE Ankaragücü Ankara
Sıradaki Haber
WTA Finalleri'nde Iga Swiatek finale yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:52
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda check-in arızası
19:39
Lübnan: İsrail'in çocukları ve sivilleri öldürmesi savaş suçudur
19:30
Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi
19:25
Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüştü
19:24
Bakan Tekin UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılacak
19:21
Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
Şifa Hastanesi'nin çatısı bombalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ