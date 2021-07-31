Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri satışa çıkacak
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edeceği maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatları 125 ile 750 lira arasında satışa sunulacak.
Biletler "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacak, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişeleri ise sadece maç günü açılacak.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanındı.
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları
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