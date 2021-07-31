Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Emre Zafer Barnes yarı finale kalamadı
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre seçmelerinde yarışan milli atlet Emre Zafer Barnes yarı finale kalamadı.
Erkekler 100 metre elemelerinde 7. sırada kalan milli atlet Emre Zafer Barnes yarı final şansını yitirdi.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan yarışta 7. olan Emre Zafer Barnes, 10.47'lik derecesiyle 7. sırada kaldı ve yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.
Milli atletimiz Emre Zafer Barnes, #Tokyo2020'de erkekler 100m elemelerinde kendi serisini 7. sırada tamamlıyor ve yarı final şansını kaybediyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021
Teşekkürler Emre! pic.twitter.com/edp0K7OXHQ
Etiketler: 2020 Olimpiyat Atletizm
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