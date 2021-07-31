Erkekler 100 metre elemelerinde 7. sırada kalan milli atlet Emre Zafer Barnes yarı final şansını yitirdi.

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan yarışta 7. olan Emre Zafer Barnes, 10.47'lik derecesiyle 7. sırada kaldı ve yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.