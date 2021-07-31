Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Covid-19 aşınızı olun. Yeniden hep birlikte olalım" başlığıyla paylaşımda bulunuldu.

"Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nu yeniden doldurabilmek için passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım."