Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda taraftarlarıyla bir arada olmak için taraftarlarından Covid-19 aşılarını olmasını istedi.
Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Covid-19 aşınızı olun. Yeniden hep birlikte olalım" başlığıyla paylaşımda bulunuldu.
"Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nu yeniden doldurabilmek için passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım."
Covid-19 Aşınızı Olun Yeniden Hep Birlikte Olalım!#Göztepe pic.twitter.com/YWIEv2hWvx— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 31, 2021
Etiketler: Göztepe Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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