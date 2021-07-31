Galatasaray'da, Diagne’nin geleceği konuşuluyor.

Transfer olduğu dönemden bu yana eleştirilen Senegalli futbolcu, bir kez daha yol ayrımında. İtalya Seri A ekibi Cagliari, Mbaye Diagne’yi kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başı kampına geç katılan ancak fiziksel durumu ile PSV Eindhoven maçında beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Yönetimin, Diagne için yaklaşık 3-4 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Teknik heyetin izin vermesi ve Cagliari’nin de yönetimin istediği rakama çıkması halinde Senegalli golcü ile vedalaşılacak.

Ocak 2019’da Galatasaray’a transfer olan Diagne, tüm kulvarlarda toplamda 40 maçta 23 gol atıp, 2 asist yaptı.

Galatasaray tarafından önce Club Brügge, geçen sezonun devre arasında da West Bromwich’e kiralanan golcü futbolcu, Premier Lig’de geçtiğimiz sezon 16 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.