Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Jak Ali Harvey yarı finale kalamadı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkekler 100 metre seçmelerinde yarışan milli atlet Jak Ali Harvey, yarı finale kalma başarısı gösteremedi.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta Jak Ali Harvey, 10.25'lik derecesiyle 6. oldu ve yarı final şansı yakalayamadı.
Bu arada Nijeryalı atlet Divine Oduduru hatalı çıkış yaptığı gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi.
Milli atletimiz Jak Ali Harvey, #Tokyo2020'de erkekler 100m elemelerinde kendi serisini 6. sırada tamamlıyor ve yarı final şansını kaybediyor.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021
Teşekkürler Ali! pic.twitter.com/Jl5pf3Nm1c
Etiketler: 2020 Olimpiyat Atletizm
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