5 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için bilet fiyatları Vip Platinum 1000 TL, Vip Gold 800 TL, Vip Silver 600 TL, Batı 500 TL, Doğu 350 TL, Fırtına 200 TL, Kale Arkası 150 TL ve Misafir Takım 150 TL olarak açıklandı. Biletler saat 14.00 itibariyle satışa sunuldu.

Medical Park Stadyumu’nun yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulab biletlerde HES kodu kontrolü yapılacak.

Seyirciler müsabakaya girerken, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasında COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma, maske takma zorunluluğu getirildi.

Bilet satışları sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleştirilecek.