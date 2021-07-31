Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek oyunlarda ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ! #FileninSultanları, Arjantin'i 3-0 yendi ve tarihimizde ilk kez olimpiyatlarda gruptan çıktık!#Tokyo2020 pic.twitter.com/C2dFulrd9W — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021

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