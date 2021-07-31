Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı
[Fotoğraf: Reuters]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Arjantin'i 3-0 yenerek oyunlarda ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.
TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ! #FileninSultanları, Arjantin'i 3-0 yendi ve tarihimizde ilk kez olimpiyatlarda gruptan çıktık!#Tokyo2020 pic.twitter.com/C2dFulrd9W— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021
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Etiketler: 2020 Olimpiyat
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