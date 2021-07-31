Milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Okçulukta şampiyon olan milli sporcu Tokyo 2020'de ilk altın madalyayı kazandı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

"MADALYAYA YÜRÜYORUZ METE GAZOZ'LA!"



Mete Gazoz, ABD'li rakibi Brady Ellison'ı 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseliyor!



Tebrikler Mete! pic.twitter.com/7iTJ28Ajyd — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021

Adım adım finale yükseldi

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

FİNALDEYİZ! METE GAZOZ FİNALDE!



Mete Gazoz, Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ediyor ve #Tokyo2020'de finale adını yazdırıyor!



Şimdi altın madalya zamanı! pic.twitter.com/hm9DxSc8QY — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021

Mete Gazoz finalde

Yarı final karşılaşmasında Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup eden milli gururumumuz Mete Gazoz adını finale yazdırdı.

Böylelikle, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

VE SÖZ ŞAMPİYONDA!



"SÖZ VERMİŞTİM, ONU TUTTUM"



BİZ TEŞEKKÜR EDERİZ METE! pic.twitter.com/37ZHZKaYZY — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021

Mete Gazoz: Söz vermiştim, onu tuttum

Milli okçumuz Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yı 6-4 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, TRT ekranlarında duygularını paylaştı.

Şampiyon sporcu, "Çok mutluyum, 2016 bittiğinde Tokyo'da hedefim altın madalya demiştim. O sözü tuttum. Herkese teşekkür ederim ekran başında beni izleyen herkese" dedi.