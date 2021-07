A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından, sonucun öneminden dolayı stresli bir maça çıktıklarını belirtti.

"Belki de en iyi maçımız değildi ama hedefimize ulaştık. Çok mutluyuz. Bu Türk voleybolu için tarihi bir sonuç oldu. Sanırım takım sporlarında ilk kez çeyrek final sevinci oldu."

Guidetti, Türkiye'de yaşanan yangın felaketinden dolayı oyuncuların çok üzgün olduğunu anlattı.

"Oyuncular ve biz bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Toprak ölüyor, canlılar ölüyor. İnsanlardan da can kaybı oldu. Yangınla mücadele eden itfaiye ekibine ve herkese sevgilerimizi ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Biz şu an buradayız ve ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Tek yapacağımız voleybolda başarılı olmak ve Türk halkına 2 saatte olsa güzel vakit geçirtmek."

[Fotoğraf: AA]

Çin, İtalya, ABD ve Rusya Olimpiyat Komitesi gibi takımların olduğu zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Guidetti, "Gruplar belli olmadan önce bana 'kim olimpiyatı alabilir' diye sormuşlardı. Ben de İtalya, Çin ya da ABD'yi söylerdim ve bunların hepsi bizim gruba düştü. Üstüne bir de Rusya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir hayaller var, bir de gerçekler"

Guidetti, oyunlarda bir madalyanın gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

"Spor yapan her çocuğun hayali olimpiyat madalyası almaktır. Bir hayaller var, bir de gerçekler. Rusya ile çok zorlu maç oynayacağız. Çeyrek finale çıkacağız, çok çok önemli bir maç olacak. Kazanan yarı finale çıkacak ve sonra madalya mücadelesi olacak."

Milli oyuncu Meliha İsmailoğlu: Umarım madalya için de oynayabiliriz

Milli oyuncu Meliha İsmailoğlu, Londra 2012'den sonra voleybolda bir kez daha olimpiyatlarda olduklarını hatırlatti.

"Londra 2012'de mücadele eden takımımızı izlemiştim. O oyunlarda bir set daha alsaydık gruptan çıkıyorduk. Bu sene onu telafi ettik gibi, umarım madalya için de oynayabiliriz. Takımım adına mutluyum. Arjantin şimdiye kadar bütün takımlara karşı büyük bir mücadele gösterdi, onun da bilincindeydik. 3-0 kaybettikleri maçlarda bile 22, 23 sayı almasını bildiler. Bugün bize karşı da iyi savunma yaptılar. Biz biraz serviste zorlandık. Çok iyi servis atmaya çalıştık. Biraz hata oldu ama blok ve defansı iyi yaptık ve sonucunda 3-0 net bir skorla yenerek gruptan çıkmayı garantiledik."

[Fotoğraf: AA]

"Şimdi Rusya'ya karşı daha rahat oynayacağımızı düşünüyorum"

Meliha, zorlu bir gruptan çıktıklarını hatırlattı.

"Biz zaten zor gurubun içinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zor grubun içinde olmamıza rağmen her takıma karşı büyük bir mücadele vermeye çalışacağımızı söylemiştik. Aynen öyle oldu. İlk maçımızda bile onu gösterdik. Son olimpiyat şampiyonu Çin'e karşı ilk maça çıkmak tabii ki kolay değildi. Yine de bunun bilinciyle rahat oynadık. İtalya'ya karşı da iyi savaştık, ABD'ye karşı daha iyi savaştık. Bugünkü galibiyet de her şeyin üstüne güzel geldi ve gruptan çıkmayı garantiledik. Şimdi Rusya'ya karşı daha rahat oynayacağımızı düşünüyorum."

Naz Aydemir Akyol: Türk halkına mutluluk yaşatabildiysek ne mutlu bize

Naz Aydemir Akyol, çok önemli bir maç oynayacaklarının bilinciyle sahaya çıktıklarını vurguladı.

"Ülkemizin bu kadar zor günler geçirdiği bu dönemde bu galibiyetle ve çeyrek finalle Türk halkına bir nebze mutluluk yaşatabildiysek ne mutlu bize. Biraz bunun gerginliği de vardı. Belki en iyi performansımızı sergilemedik ama rakip takımdan üstün oynayıp kazanmayı da bildik. Bu da önemli bir şey. Şimdi Rusya maçı var. Her geçen gün yükselen bir grafikleri var ama öncelikle 'Filenin Sultanları' olarak Türk voleybol tarihinde bir ilki yine başarmış olmanın ve olimpiyatlarda bir çeyrek final oynamanın mutluluğunu ve gururunu yaşamak istiyoruz. Ondan sonrasında da bakacağız. Kim rakip olursa kazanmaktan başka şansımız yok."

[Fotoğraf: AA]

"Her günün bir final olduğunu düşündük"

Naz, aşama aşama düşünerek hareket etmek istediklerini belirtti.

Çok planlı ve programlı çalışan federasyonumuz var. Bizler yarın öbür gün emekli olduğumuzda aşağıdan yerimize gelecek çok sağlam oyuncularımız var. Federasyonun yanında teknik ekibimiz, oyuncular bir aile gibi kenetleniyor. İyide de kötüde de hep beraber kenetleniyor olabilmemiz ve mücadeleden hiç kopmuyor olmamız bunun en büyük nedeni. Türk voleybolcular olarak her geçen gün daha da büyüyen şekilde dünyaya adımızı duyurmaya devam edeceğiz. Buraya gelmeden de gün gün düşündük. Her günün bir final olduğunu düşündük. Grubumuz gerçekten çok zordu. Son olimpiyat şampiyonu Çin belki de gruptan çıkamama durumu ile karşı karşıya. Herkes herkesi yendi, değişik skorlar oldu. Hala kimin çıkacağı kimin çıkamayacağı durumu belirsiz. Her maç bir final, biz bugün bir final kazandık. Umuyorum ki üç maç daha final olacak. Biz buraya kazanmak için geldik, kaybedersek de en iyi mücadelemizi vereceğiz."