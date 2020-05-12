Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübü temsilen sadece başkan ve bu konuda yetkilendirilen yönetim kurulu üyelerinin açıklamada bulunabileceği kaydedildi.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşlerin kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübü bağlamadığı belirtilerek, "Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin oynanması yönünde aldığı karar doğrultusunda antrenmanlara devam ettiği ifade edildi.