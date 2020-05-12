Süper Lig'de geçen yıl mücadele eden Erzurum temsilcisinin başında maçlara çıkan Mehmet Özdilek, ligin 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımdan ayrıldı.

Söz konusu sezon sonunda TFF 1. Lig'e düşen ve Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada alınan 3-1'lik yenilginin ardından Özdilek sonrası takımın başına gelen teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran Erzurum temsilcisi, aynı sezon Süper Lig yolunda kalan 7 haftada tekrar Özdilek ile anlaştı.

Özdilek, Erzurumspor'un başında ligin 28. haftasında Akhisarspor deplasmanında çıktığı ilk maçında golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı.

Bu maç sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ligde takımın başında tekrar çalışmalara başlayan Özdilek, 12 Haziran'da başlayacak ligde kalan maçlara hazırlanıyor.

"Takımı tekrar Süper Lig'e çıkarmak için gayret edeceğiz"

Özdilek, Erzurumspor'un sezon başından bu yana önemli bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Takımın ligden düşmesi handikap gibi göründü ama hep şunu söylerim; düşen takımlar bir sonraki sene çıkarsa bu süreci çok daha sağlıklı geçirebilir. Erzurumspor sezon başı hedefinde ortaya koyduğu oyunu, yönetimi, taraftarı gibi faktörlerle ilk üç sıralamadan dışarı çıkmadı. Takımı bu noktaya getiren Erkan hocamıza da teşekkür ediyorum. Takımın bulunduğu konumu koruyup tekrar Süper Lig'e çıkmak için gayret edeceğiz."

Mehmet Özdilek, ilk olarak Akhisaspor deplasmanında takımın başında maça çıktığını anımsattı.

"İki günlük bir çalışma ile Akhisar'a gittik ve ilk maçımıza çıktık. Akhisarspor son 5 maçını kazanarak geliyordu ve tecrübeli bir hocaları var. O maçı kazansalardı ikinci sıraya geleceklerdi böyle bir maç oynadık. İlk maç olmasına ve az çalışmamıza rağmen oyuncularımla konuştuklarımızı sahada uygulayan bir takım vardı. Oyun ve karakter anlamında güçlü bir yapı ortaya koydular. En azından bu maçtan bir puanla dönmek önemliydi."