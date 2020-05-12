Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
E-Spor'un şampiyonu Fenerbahçe
Koronavirüs nedeniyle online oynanan 'Freezone Şampiyonluk Ligi'nde mutlu sona ulaşan 1907 Fenerbahçe oldu.
Freezone Şampiyonluk Ligi, 2020 kış finalinde kazanan taraf 1907 Fenerbahçe oldu.
Sarı lacivertliler koronavirüs nedeniyle online oynanan turnuvada, Fastpay Wildcats’i 3-0 ile geçti.
Organizasyonun en değerli oyuncusu ödülünü de 1907 Fenerbahçe takımından Ersin Gören aldı.
Öte yandan koronavirüs nedeniyle e-spor’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Pandemi döneminde, Türkiye’de bu tür oyunlarla ilgilenenlerin sayısı 30 milyonun üzerine çıktı.
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