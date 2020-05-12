Freezone Şampiyonluk Ligi, 2020 kış finalinde kazanan taraf 1907 Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertliler koronavirüs nedeniyle online oynanan turnuvada, Fastpay Wildcats’i 3-0 ile geçti.

Organizasyonun en değerli oyuncusu ödülünü de 1907 Fenerbahçe takımından Ersin Gören aldı.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle e-spor’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Pandemi döneminde, Türkiye’de bu tür oyunlarla ilgilenenlerin sayısı 30 milyonun üzerine çıktı.