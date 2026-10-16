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Gündem
AA 16.10.2026 09:56

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Şanlıurfa ve Antalya’da belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Banka hesaplarında 2 milyar liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanlarına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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