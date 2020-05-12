Maccabi Tel Aviv, salgından en çok etkilenen kulüplerin başında geliyor.

İsrail basınına göre, yılda 10 milyon euro bilet geliri elde eden Maccabi, yayın ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte toplam zararının 21 milyon euroya ulaşabileceğini İsrail Maliye Bakanlığı'na bildirdi.

Ligin yüksek bütçeli takımlarından CSKA Moskova'da da durum farklı değil. Dev sponsorluk anlaşmalarını kaybeden Rus ekibinin başkanı Andrey Vatutin, gelecek sezon bütçelerinde yüzde 30 kesintiye gidebileceklerini açıkladı.

Olimpiakos kulübü yöneticileri ise salgın sürecinde gelirlerinin yüzde 50 azaldığını belirtti.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Pire ekibinin yaz dönemindeki transfer politikası merak ediliyor.

Sezona dev bir bütçe ve iddialı transferlerle başlayan Barcelona da bu dönemde oyuncu ve personel maaşlarında yüzde 70 indirime giderek 6 milyon euro tasarruf ettiğini duyurmuştu.

Temsilcimiz Anadolu Efes de koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendi. Lacivert beyazlıların Genel Direktörü Alper Yılmaz, yüzde 27-28'lik bir gelir kaybı yaşadıklarını ve gelecek sezon küçülmeyi düşündüklerini söyledi.

Koç Obradovic'in geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe Beko'nun da önümüzdeki sezon daha düşük bir bütçeyle yola devam edeceği belirtiliyor.

Kulüplerin yaşadığı sıkıntıyı yakından takip eden lig yönetiminin finansal fair play kurallarını esnetmesi bekleniyor.

12 Mart'ta ara verilen THY Avrupa Ligi'nde sezonun devam edip etmeyeceği 24 Mayıs'ta belli olacak.