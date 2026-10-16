Türkiye'den Kolombiya'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kolombiya’nın Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kınıyoruz. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, ilgili BM kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanı’nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Doğu Kudüs'ün, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizilen açıklamada, Kolombiya’ya kararını geri alma çağrısı yapılarak tüm devletlerin Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." enildi.