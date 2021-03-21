Galatasaray, son maçlarda defansta problem yaşıyor. 27 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı kırmızılıların savunma performansında düşüş yaşanıyor.

Fatih Terim’in öğrencileri, son 4 lig maçında kalesinde 8 gol gördü.

Süper Lig'deki 14 karşılaşmada kalesini gole kapatan sarı kırmızılılar, savunmadaki bireysel hatalara çözüm arıyor. Galatasaray’ın son 4 maçta yediği 8 golün 3’ü defans oyuncularının hatalarıyla oldu.

Sarı kırmızılılar, bu süreçten önceki 8 karşılaşmada ise 3 gol yemişti. Son olarak Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor’a 4-3 mağlup olan Galatasaray, 7 yıl sonra evinde 4 gol yedi.

Karadeniz temsilcisi, İttifak Holding Konyaspor’un ardından sarı kırmızılı ekibe bu sezon 4 gol atan ikinci takım oldu.

Galatasaray, milli takım arasından sonra oynayacağı Atakaş Hatayspor mücadelesinde de stoper sıkıntısı yaşayacak. Kart cezalısı, Marcao, Luyindama ve Yedlin, bu mücadelede forma giymeyecek.

Ryan Donk ve bu sezon sadece 8 dakika süre alan Ozornwafor, kadroda orijinal pozisyonu stoper olan iki futbolcu olarak öne çıkıyor.