Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı.
Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu!— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 20, 2021
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır.
Sayın Hamza Hamzaoğlu’na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/Y3jSMrTSXd
Etiketler: Kayserispor
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