Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Sokol Cikalleshi ağlara gönderdi.

Konyaspor dört hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 36'ya yükseltti.

Aytemiz Alanyaspor ise 49 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.

GOL - 13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.

29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNİCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü.

72. dakikada Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

88. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen ve kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, kaleci topa hakim oldu.

Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic (Dk. 59 Milosevic), Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Sekidika (Dk. 85 Adil Demirbağ) , Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Kravets), Cikalleshi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas (Dk. 79 Davidson), Caulker, Moubandje, Umut Güneş (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar)

Gol: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Adam Bareiro, Dk. 71 Tzavellas, Dk. 90+1 Salih Uçan, Dk. 90+ 2 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)