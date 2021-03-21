Down sendromlu milli yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu
Katıldığı şampiyonalarda birçok başarı elde eden down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle kulaç atacak.
29 yaşındaki milli yüzücü Fatma Çağla, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ekim ayında İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonaya bir süre evde çalıştı.
Buradaki antrenmanlarını tamamlayan Fatma, tedbirler kapsamında milli sporculara açık olan Sakarya Yüzme Havuzu'nda babasıyla birlikte haftanın 6 günü hazırlıklarını sürdürüyor.
İtalya'dan madalya bekleniyor
Milli yüzücü kızını çalıştıran Sakarya Zirve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Demir, 2013'te Türkiye şampiyonu olan Fatma Çağla'nın Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini, katıldığı tüm turnuvalarda madalya kazandığını anlattı.
Demir, zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların sporla sosyalleşmelerini sağlamak ve daha iyi gelişim gösterebilmeleri için mücadele verdiklerini vurguladı.
Orhan, özel sporculara destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a teşekkür etti.
"En büyük hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonluğu"
Fatma Çağla Demir de şampiyonaya tüm gücüyle hazırlandığını belirtti. Demir, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığına işaret etti.
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