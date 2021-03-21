Derbide kazanan çıkmadı şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada, Başiktaş 48. dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe ise 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan lider Beşiktaş haftayı 64 puanla kapattı. Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ise bu sonucun ardında 59 puana yükseldi.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.

27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

37. dakikada Samuel-Osayi'nin pasıyla panaltı noktasının sağında müsait durumda topla buluşan Nazım'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

ALTAY GOLE İZİN VERMEDİ 53. dakikada Ljajic'in yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan Aboubakar'ın bekletmeden şutunda, kaleci Altay son anda parmakların ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Aboubakar, şık bir çalımla Tisserand'ı geçtiği anda kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar'ın yerden şutunda Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

SOSA VURDU ERSİN KURTARDI 71. dakikada Sosa'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

79. dakikada Caner Erkin'in soldan yerden ortasında arka direkte Atiba, son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada Atiba'nın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Ghezzal'in kötü şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

GOL - 89. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ozan Tufan nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

90. daikkada Caner'in soldan ortasında, arka direkte topla buluşan Szalai'in indirdiği topa Gustavo gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak kaleci Ersin'den sekti. Ozan Tufan'ın arka direkte tamamlamak istediği topu Rosier kornere gönderdi.

90+5. dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Atiba (Dk. 90+4 Necip Uysal), Ghezzal, Ljajic (Dk. 73 Mensah), Larin (Dk. 89 N'Koudou), Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 60 Tisserand), Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Sosa), Valencia (Dk. 75 Ozan Tufan), Pelkas, Samuel-Osayi (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Samatta (Dk. 59 Thiam)

Goller: Dk. 48 Vida (Beşiktaş), Dk. 89 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Samatta, Dk. 47 Valencia, Dk. 58 Serdar Aziz, Dk. 79 Sosa, Dk. 90+2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 35 Larin, Dk. 90+3 Ghezzal (Beşiktaş)

Sergen Yalçın: Maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir mücadele olduğunu belirtti.

"Her iki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncular koştular, çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı. Ozan Tufan da güzel bir gol attı. Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil. Önde olan tarafız, arayı bir puan daha açtık. Ligin final bölümü oynanacak, kolay değil. İki ağır maç oynadık, hepsi zor maçlardı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, çok mücadele ettiler, çok koştular. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor."

[Fotoğraf: AA]

Hakem Halil Umut Meler'e tepki

Yalçın, maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

"Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur."

Yalçın, takımının maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

"Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız."

Erol Bulut: Beraberlik bizi mutlu etmiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugün Beşiktaş karşısında maça baktığımızda güzel olduğunu düşünüyorum ilk yarı Beşiktaş, ikinci yarı bizim üstünlüğümüz vardı. İki devrede de gol pozisyonları vardı. Biraz eksik kaldık. Bir pozisyonu değerlendirdik. 2’nci yarının başında yemememiz gerek bir gol oldu. Gollü attıktan sonra da baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Bu bizi mutlu etmiyor, kazanmak için buraya geldik. Ligde de 10 haftalık bir süreç kaldı.

[Fotoğraf: AA]

"Son vuruşlarda eksiğiz"

Erol Bulut, takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine konuştu.

"Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor."