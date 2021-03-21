Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de Diego Perotti dönüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti, Türkiye'ye dönüyor.
Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak Arjantinli oyuncu, çalışmalarına burada devam edecek.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Perotti, Finlandiya'da ameliyat olduktan sonra ülkesine giderek rehabilitasyon sürecini sürdürmüştü.
Tedavisi tamamlanan 32 yaşındaki futbolcu, salon çalışmalarına başladı.n Bu sezon oynaması beklenmeyen Perotti'nin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Sarı lacivertli formayla 4 maça çıkan Perotti, 3 gol attı.
Etiketler: Fenerbahçe
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