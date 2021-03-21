Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irkçılığın son mağduru Jude Bellingham oldu
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu.
Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.
Borussia Dortmund, Köln, Bellingham'ın önceki takımı Birmingham City ve İngiltere Futbol Federasyonu, olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.
March 20, 2021
İngiltere futbolunda Derby County'de forma giyen Türk oyuncu Kazım Kazım, Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Chelseali Reece James ve Crystal Palacelı Wilfried Zaha gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.
Etiketler: Irkçılık
Son Haberler
- 15:48
- 15:15
- 15:07
- 15:11
- 14:35
Sıradaki Haber
Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz