15. dakikada ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Milan Skoda'yla çarpışan Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli kaleci kaval kemiğindeki kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü.

42. dakikada Çaykur Rizespor, Milan Skoda'nın golü ile maçta öne geçti.

53. dakikada Çaykur Rizespor Tunay Torun ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'da Adem Büyük karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarı kartt

89. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Adem Büyük, itirazları sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından maçtaki ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ligde kümedekalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor rakiplerini kaybettiği haftada önemli bir galibiyet alarak puanını 28'e çıkardı.

Ligde 10 maç sonra kaybeden Galatasaray, 50 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Feghouli'nin hatalı geri pasında araya giren Skoda, ceza yayı üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

6. dakikada Donk'un orta sahanın sağından ceza alanına ortasında, Moroziuk'un ters vuruşu sonrası filelere gitmekte olan topu kaleci Tarık Çetin son anda kontrol etti.

15. dakikada kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

40. dakikada Samudio'nun yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıya hükmetti.

RİZESPOR PENALTI ATIŞI KAZANDI Samudio'nun Saracchi tarafından ceza sahasının içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi.

GOL - RİZESPOR ÖNE GEÇTİ 42. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çelmeyi başardı. Dönen topa tekrar hareketlenen Milan Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+16. dakikada Feghouli'nin düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, ceza sahası sol çizgisine yakın noktadan Falcao'nun vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına ortasında, ikinci yarıda oyuna giren Andone'nin kafa vuruşunda, top kaleci Tarık Çetin'in kontrolünde az farkla yandan auta çıktı.

GOL - RİZESPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI 53. dakikada savunmadan seken topu arka direkte tamamlayan Tunay Torun ağları havalandırdı. 2-0

68. dakikada Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Andone, kaleci Tarık Çetin ile çarpıştı ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yaşanan çarpışmanın kasti olmadığına hükmetti.

80. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üsten dışarı çıktı.

90+2. dakikada sağ kanatta kazanılan faul atışında Seri'nin ortasına ceza sahası içerisinde Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Rizespor 2-0 kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih (Dk. 89 Burak Albayrak), Diomande (Dk. 81 Oğuz Kağan Güçtekin), Tunay (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Garmash (Dk. 68 Abdullah Durak), Samudio, Skoda (Dk. 89 Orhan Ovacıklı).

Galatasaray: Muslera (Dk. 24 Okan Kocuk), Mariano, Donk, Ahmet Çalık (Dk. 46 Florin Andone (Dk. 72 Belhanda)), Saracchi, Lemina, Seri, Ömer (Dk. 46 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru (Dk. 77 Adem Büyük), Falcao

Sarı kart: Dk. 7 Mejnak, Dk. 59 Braian Samudio, Dk. 84 Amedej Vetrih, Dk. 90+3 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Donk, Dk. 87 Adem Büyük (Galatasaray)

Gol: Dk. 42 Skoda, Dk. 53 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Büyük (Çaykur Rizespor)