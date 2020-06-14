Haber Giriş: Kaynak: DHA
Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapattı
[Fotoğraf: DHA]
Çaykur Rizespor maçında Muslera'nın ardından Andone de sakatlandı. Sağ ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Andone sezonu kapattı.
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.
Mücadelenin 70'inci dakikasında Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.
Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olduğu tespit edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Andone'nin sezonu kapattığını açıkladı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Galatasaray Florin Andone çaykur rizesporSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 01:00
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