BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, istifa haberlerini yalanladı. Başkan Gevrek, TRT SPOR'a yaptığı açıklamada, ''Görevimizin başındayız, bir yere gittiğimiz yok.'' ifadelerini kullandı.

Gevrek, bu haberlerin belli kesimleri tarafından çıkarıldığını, amaçlarının bu sezon Yeni Malatyaspor'u ligde tutmak olduğunu söyledi.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 27 hafta sonunda 25 puan topladı.