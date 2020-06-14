Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği belirtildi.

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'a karşı ilk 11'de görev alan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.