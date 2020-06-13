Bakan Kasapoğlu'ndan voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara sosyal medya hesabından güzel bir haber verdi.
Bakan Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.
Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selâm olsun..— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 13, 2020
Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız.
Her şey gönlünüzce olsun. https://t.co/GeWm0B0Ly9
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