Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara sosyal medya hesabından güzel bir haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.