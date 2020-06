25. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

51. dakikada MKE Ankaragücü, Oscar Scarione ile aradığı golü buldu ve skor eşitlendi. 1-1

Maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşma öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı gömlek renginin MKE Ankaragücü takım formasıyla aynı renkte olması nedeniyle uyardı.

Sumudica, Kalkavan ile girdiği diyalog sonrası sarı kart gördü. Sumudica, ilk yarının sonlarına doğru gömleğinin üzerine yeşil yelek giydi.

Hakem Mete Kalkavan, maç sırasında da MKE Ankaragücü teknik ekibinde görevli masör Ferit Şenaydın'a sarı gösterdi.

Gaziantep FK puanını 33'e çıkarttı. Ankaragücü de puanını 24'e çıkardı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Maxim'in sol kanatta serbest vuruştan ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya, müsait durumdaki Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

PENALTI 24. dakikada Maxim, Ante Kulusic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi ekip, öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı.

GOL - GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ 25. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'a yaptığı faul sonucu, Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Güray Vural'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya, arka direkteki Djilobodji'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

34. dakikada sol kanattan Djilobodji'nin önünden topu kapan Rodrigues, rakiplerini geçip erek ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.

GOL - ANKARAGÜCÜ EŞİTLİĞİ SAĞLADI 51. dakikada Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Orgill'in pasıyla ceza saha dışında topla buluşan Scarione'nin harika vuruşu ağlarla buluştu.

55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.

64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.

88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.

90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa (Dk. 58 Souleymane Diarra), Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Morais, Maxim (Dk. 83 Patrick Twumasi), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 62 Jefferson)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto (Dk. 73 Sedat Ağçay), Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Kitsiou, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 83 Cebrail Karayel), Skarione (Dk. 83 Konrad Michalak), Rodrigues, Orgill (Dk. 77 İlhan Parlak)

Gol: Dk. 25 Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Dk. 51 Scarione(MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 32 Daniel Lukasik (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Souleymane Diarra, Dk. 85 Patrick Twumasi, Dk. 90 Junior Morais (Gaziantep FK)

[Fotoğraf: İHA]

Marius Sumudica: İkinci yarı kontrol rakipteydi

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının henüz hazır olmadığını dile getirdi.

"Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama ikinci yarı kontrol rakipteydi. Bugün bir puan kazandık ve 33 puana yükseldik. Alınacak her puan kıymetli ve önemli. Bu ligde her maç ayrı bir zorluk derecesinde oynanıyor. Çok farklı bir ortamda futbol oynuyoruz. Oyuncular da ben de bu ortama alışamadık. Maçlarda her şey olabiliyor. İki ya da üç puan daha alırsak, ligde kalırız diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki maçlara odaklanıp, bu puanları toplamak istiyoruz. Sonrasında da gelecek yılın planını yapmaya başlamak istiyoruz. Bugün iyi futbol, yani istediğimiz gibi oynamadık. Benim amacım her zaman iyi futbol oynatmak ve bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: İHA]

Mustafa Reşit Akçay: Kazanmak için plan yaptık

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kendileri için her puanın önemli olduğunu vurguladı.

"Kazanmak için plan yaptık ve kazanabilirdik de ama maalesef olmadı. Maç boyunca risk alarak oyunu forse ettik. Oyunun genelinde dokunuşlarımız fayda etmedi. O yüzden biz bu akşam bir puan aldık. Gaziantep FK gibi çok iyi bir takımdan puan almak önemliydi. Lig boyunun kısaldığı bu dönemde bir puan bizim için çok önemliydi. Özellikle ikinci yarıdaki oyun bizim için kaliteliydi. Bu oyun gelecek maçlarda bize fayda olarak, yakıt olarak geri dönecektir. O yüzden bu maça olumlu bakıyorum."