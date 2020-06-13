Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan'ın Kayserisporlu futbolcuya müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan ilk önce sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR odasının uyarısıyla görüntüleri tekrar izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ı kırmızı kartla cezalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu karar sonrası hakeme tepki gösteren Belözoğlu da oturduğu sandalyeye tekme attı. Bunun üzerine hakem Atilla Karaoğlan, tecrübeli oyunuya sarı kart gösterdi.