Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yusuf Günay: Başkanımız evinde dinlenmektedir
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.
Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir."
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