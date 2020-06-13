Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Nwakaeme atmaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'un kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol atmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Süper Lig'e golle döndü.
Süper Lig'in dönüşünün ardından Göztepe deplasmanına giden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yükselen performansı devam ediyor.
Ligler ertelenmeden önce son 4 haftada 2 gol atan Nwakaeme, Göztepe'ye karşı da kafayla fileleri havalandırdı ve Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti. Yıldız futbolcunun, 9 da asisti bulunuyor.
Başarılı oyuncu, ayrıca Süper Lig'deki de ilk kafa golünü attı. Ayrıca Nwakaeme'ye asist yapan Joao Pereira ise asist sayısını 5'e çıkardı.
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