Süper Lig'in dönüşünün ardından Göztepe deplasmanına giden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yükselen performansı devam ediyor.

Ligler ertelenmeden önce son 4 haftada 2 gol atan Nwakaeme, Göztepe'ye karşı da kafayla fileleri havalandırdı ve Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti. Yıldız futbolcunun, 9 da asisti bulunuyor.

Başarılı oyuncu, ayrıca Süper Lig'deki de ilk kafa golünü attı. Ayrıca Nwakaeme'ye asist yapan Joao Pereira ise asist sayısını 5'e çıkardı.