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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yenmişti.
Etiketler: cüneyt çakır Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye KupasıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:13
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