Milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen aralar Galatasaray'a yaramıyor. Geçen sezon milli maçta ön çapraz bağları kopan Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın sakatlığıyla büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar, yine bir milli arada üst üste şoklar yaşıyor.

Norveç Milli Takımı'nda Omar, Hollanda Milli Takımı'nda Babel koronavirüse yakalandı. Luyindama ise bu defa kasığından sakatlandı.

Ayrıca kulüpten bu sabah yapılan açıklamada 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı bildirildi. Bu gelişmeyle Galatasaray'da bir anda 6 eksik oluşurken, Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceği merak ediliyor.

Luyindama Bu gece dönüyor

Tecrübeli stoper, bu gece İstanbul'a dönecek ve yarın sabah MR'ı çekilecek. İlk bilgilere göre, Luyindama'nın 3-4 hafta sürebileceği tahmin edilen sakatlığıyla ilgili net raporu, kulüp doktoru Yener İnce, MR'ı gördükten sonra verecek.

Babel'in yerine Falcao

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Babel'in yerine teknik heyet Falcao'nun üzerinde duruyor. Demir Grup Sivasspor maçı öncesi antrenmanda üst adalesinden sakatlanan Falcao'nun Hes Kablo Kayseri maçına kadar hazır olması bekleniyor.

Sağ beke iki aday

Koronavirüse yakalanan bir başka isim Omar'ın yerine ise sağ bekte Şener ile Linnes arasında forma rekabeti yaşanacak. Şener'in son haftalardaki antrenman performansı teknik heyetin dikkatini çekiyor.