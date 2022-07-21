Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leo Dubois ve kulübü Olimpik Lyon ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Açıklamada, Olimpik Lyon'a 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Üç yıllık sözleşme imzalanan Dubois'ya ise her sezon için net 1 milyon 800 bin euro ödeneceği kaydedildi.
Etiketler: Galatasaray
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