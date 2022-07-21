Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Güven Yalçın Genoa'da
[Fotograf: İHA]
İtalya Serie B ekiplerinden Genoa, Güven Yalçın'la sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni durağı belli oldu.
Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya Genoa formasıyla geri döndü.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri İtalya
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