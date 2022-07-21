Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güven Yalçın, Genoa'ya transfer oldu
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
Genoa Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'ın transferini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Almanya doğumlu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018'de transfer olmuş, siyah- beyazlı formayla çıktığı 101 maçta 20 gol atmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda da Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.
Etiketler: İtalya Transfer Haberleri
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