Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 25.05.2023 17:03

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

ETİKETLER
Derbi Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig TFF
Sıradaki Haber
Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
Depremzedeler için yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek
17:51
Bursa'da iki plaj mavi bayrağa kavuştu
17:41
Merzifon'un endemik bitki türü 'yitik lale' çiçek açtı
17:41
Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimi: 106 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
17:45
ABD, Ukrayna'ya 285 milyon dolarlık hava savunma sisteminin satışını onayladı
17:29
Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı
Yaralı bulunan ayı yavrusu "Mayıs" ayağından ameliyat edildi
Yaralı bulunan ayı yavrusu "Mayıs" ayağından ameliyat edildi
FOTO FOKUS
İstinye'de alışveriş merkezinde yangın
İstinye'de alışveriş merkezinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ