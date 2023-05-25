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Spor
AA 25.05.2023 16:25

Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı Brigitte Henriques istifa etti

Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Brigitte Henriques, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı Brigitte Henriques istifa etti
[Fotograf: Reuters]

CNOSF'tan yapılan açıklamada, bugün düzenlenen genel kurul toplantısının ardından organizasyonun ilk kadın başkanı Henriques'in istifa dilekçesini yönetime sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 14 ay kala yaşanan istifanın ardından Genel Sekreter Astrid Guyart, geçici olarak başkanlık görevini yürütecek. Yeni başkanın belirleneceği oylama, üç ay içinde düzenlenecek.

Geçmişte profesyonel futbol da oynayan Brigitte Henriques, CNOSF'da uzun yıllar boyunca genel sekreterlik görevini yürüten Didier Seminet hakkında iç soruşturma başlatılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunmuştu.

52 yaşındaki Henriques'in, Seminet tarafından "psikolojik işkence" gördüğü iddialarının yayılmasının ardından CNOSF tarafından geçen yıl eylül ayında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında gizli oylama sonucunda alınan kararla, Seminet'in genel sekreterlik görevine son verilmişti.

Henriques de iki aylık "hastalık" arasının ardından aralık ayında başkanlık görevine dönmüştü. Hakkındaki iddiaları reddeden Seminet ise Henriques'e karşı hakaret davası açmıştı.

Paris 2024, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

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Fransa 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları
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