Fenerbahçe'den depremzedelere 1050 konteyner yardımı

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'ndeki törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve federasyon yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulüp yöneticileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Mehmet Büyükekşi, depremin yaralarını sarmak için 1 Mart'ta futbolla ilgili ulusal yayın yapan televizyon kanalları ile birlikte "Omuz Omuza" adlı bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.

"Amaç Türk futbol ailesinin böyle acılı ve zor bir günde yan yana, omuz omuza gelip, 'futbol sadece futbol değildir' gündemiyle depremzedelere katkı sağlamaktı. Münferit olarak hemen depremin ertesi günü acil ihtiyaçlar için belki binlerce tır Anadolu'nun değişik yörelerinden, İstanbul'dan yardımda bulundu ve bu yardımlar çok hızlı bir şekilde bu bölgelere dağıtılmak üzere yola çıktı. Acil ihtiyaçlar belli bir güne kadar fayda sağladı. Depremde aşağı yukarı 600-700 bin bina zarar gördü ve acil ihtiyaçlar bitince sıra barınma ihtiyacına geldi. Barınma ihtiyacına baktığımızda en kısa çözüm çadır ama sonrasında bir diğer acil çözümün konteyner olduğunu gördük. Değerli kulüp başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Ali Başkanımızın da bahsettiği gibi 1000 konteyner bağışı yardımında mutabık kaldık. Bu arada TFF, AFAD'a 20 milyonluk bir bağışta bulundu. Gün geçtikçe depremin etkileri ortaya çıkınca, 10 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkilediği ortaya çıkınca bu 1000 konteynerın yetersiz kalacağı konusunda mutabık kaldık ve 1 Mart'taki 'Omuz Omuza' kampanyasını başlattık."

Büyükekşi, futbol kamuoyunun yardıma büyük destek verdiğini ve bunun her hafta devam ettiğini dile getirdi.

Yardım için yapılan ortak organizasyonları anlatan Büyükekşi, şu ana kadar gerçekleştirilen yardımlarla 4 bin konteyner siparişi verdiklerini, bunun biner tanesinin Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a, 500'er tanesinin de Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'ye gönderileceğini aktardı.

"Beş bin konteynerla 20 bin kişinin barınma ihtiyacı karşılanacak"

Büyükekşi, Fenerbahçe ile imzalayacakları protokol kapsamında kulübün dün 50 milyon lirayı hesaplarına gönderdiğini ve bu parayla 550 konteyner daha alacaklarını vurguladı.

"Yine o da Hatay'da olacak. Bunun dışında ilave 500 tane konteynerla futbol ailemizin 5 bin 50 konteynerı hayata geçmiş olacak. 4 kişilik aileden bahsedersek yaklaşık 20 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılamış olacağız. 20 bin kişi aslında küçük bir ilçe demek. Önemli bir rakam. Kampanyamız devam ediyor. İnşallah bu rakamları daha da ileriye taşıyabiliriz."

Büyükekşi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün de kendilerine yaklaşık 1 milyon avroluk bir bağışta bulunduğuna dikkat çekti.

"Aynı şekilde bu bağışın yanında Avrupa Kulüpler Birliği 500 bin euro bağışta bulundu. Bağışta bulunurken bazı futbolcuların formasını gönderdiler. Geçtiğimiz günlerde GoArt firması ile sözleşme imzaladık. Yine depremzedelere katkıda bulunmak amacıyla. Bu formalar orada satılacak. Bize bir rakam garanti ettiler. Onu da konteyner alanında kullanacağız."

Büyükekşi, 11-14 Haziran arasında depremzedeler için yaptıkları konteyner kentlere bazı futbolcularla ziyarette bulunmak istediklerine de dikkat çekti.

"Burada hep beraber olmak istiyoruz. Fenerbahçemizin o tarihe kadar yaptığı konteyner kent de hazır olmuş olacak ki federasyonunki de hazır olacak. Burada Fenerbahçe'nin bayrağı, Türkiye Futbol Federasyonunun bayrağı yan yana olacak. Böylelikle onları mutlu ederiz."

Ali Koç: Görevimiz unutmamak ve unutturmamak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da depremler neticesinde çok büyük kayıplar, tarifi zor bir acı ve toplumu sarsan büyük bir felaketle karşılaştıklarını anlattı.

"Bu acı dönemi ülke ve millet olarak, el ele, omuz omuza geride bırakmak için hep birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Millet olarak, ülke olarak inanılmaz bir dayanışma ruhu bu süreçte bugüne kadar sergilendi. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonunun depremi yaşamış bölgelerimizdeki halkımızın yanında olmak için çok çok kısa bir sürede hayata geçirdiği 'Omuz Omuza' yardım kampanyası kapsamında değerli spor kamuoyunun karşısındayız."

Koç, Fenerbahçe Kulübü olarak futbolun paydaşlarıyla birlikte ilk günden itibaren ellerinden geldiğince çalışıp çabaladıklarını belirtti.

"Şu an deprem bölgesinde çözüm bekleyen en önemli sorun barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu felaketin acılarını sarmak için uzun bir süreç gerekiyor. Afet bölgelerindeki halka yapılacak yardımlarda ve atılacak adımlarda durmayacağız. Görevimiz unutmamak ve unutturmamak."

"Adeta iyilikte yarıştık"

Koç, depremin yaralarını sarmak için tüm kulüpler hatta futbolun tüm paydaşlarıyla ayrı ayrı pek çok değerli adımlar attıklarını belirtti.

"Adeta iyilikte yarıştık. Futbol dünyasının paydaşları örnek bir duruş ve dayanışma ruhu ortaya koydular, aynen bütün halkın yaptığı gibi. Birlik ve beraberliğe en ihtiyacımız olan dönemde Türk milleti neler yapabileceğini göstermiştir. Barınma ihtiyacına çözüm olmak adına 'Omuz Omuza' kampanyası hayata geçirildi. 112 milyon liralık kaynak yarattık. Bu kaynak tamamen kampanyanın barınma ihtiyacı için çalışmalara fayda sağlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu da futbol ailesinin çatı kurumu olarak Spor Bakanlığımız, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş ile birlikte futbolun tüm paydaşlarını kapsayan uzun soluklu bir yardım kampanyası başlattı. Çok kısa sürede organize olundu, bu da takdire şayan bir durumdu. Fenerbahçe'nin ülkesinin yanında olmak adına hayata geçirdiği bu adımda 112 milyon liralık kaynak yaratılmasında yanımızda olan her bir Fenerbahçeliye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Spor Bakanlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonuna ve yayıncı kuruluşa bizlerin bu faydayı sağlamamıza zemin hazırlamasından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum."