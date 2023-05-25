Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir

MKE Ankaragücü ile Başakşehir, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Türkiye Kupası'nda son finalist uzatmalarda belli oldu. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yine rakibi karşısında uzatmada bulduğu golle adını finale yazdırdı.

MKE Ankaragücü, 11. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Serdar Gürler, 61. dakikada Başakşehir'in eşitlik golünü attı. 1-1

Tasos, 89. dakikada MKE Ankaragücü'nün yeniden 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'de Keny 111. dakikada skrou 2-2'ye getirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

MKE Ankaragücü'nde Mujakic, 96. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın 90 dakikasında 2-1 önde kapatarak maçı uzatmalara götürdü. Sarı lacivertliler uzatmaların 111. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası final şansını yitirdi.

Başakşehir ikinci kez finalde

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü’nü eleyerek tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

Bu eşleşmenin galibi finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Takımların kupa serüveni

Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan MKE Ankaragücü, sırasıyla Amed Sportif, Tuzlaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Kupaya 5. turdan dahil olan Medipol Başakşehir ise Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük ve Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun ara pasında ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada orta sahada topla buluşan Berkay’ın ceza sahasına girmeden çektiği şut, direk dibinden auta gitti.

GOL - 61. dakikada Başakşehir skora dengeyi getirdi. Gelişen atakta Deniz’in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında arka direkte boş kalan Serdar, kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 1-1

82. dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou’nun şutunu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.

87. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed ile Lima’nın anlaşmazlığında top boşta kaldı. Gökhan, topu penaltı noktasına ortaladı. Diack'ın vuruşunda top auta çıktı.

GOL - 90. dakikada gelişen atakta Gökhan’ın ortasında Emre topu kafayla ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Savunmayı aşan top arka direkteki Tasos’un önünde kaldı. Tasos kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

90+2. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Deniz’in direkt kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kale direğinin dibinden kornere çıktı.

Müsabakanın normal süresi 2-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

96. dakikada Mujakic itirazdan sarı kart gördü. Hakemi alkışlayan Mujakic, ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı.

İlk uzatma devresi 2-1’lik skorla tamamlandı.

GOL - 111. dakikada sağ taraftan Caner’in ortasında altı pasta topla buluşan Keny, topu kafayla kalecinin solundan filelere gönderdi. 2-2

120. dakikada savunmadan seken topa Gökhan Töre ceza sahası içerisinde sert vurdu. Top direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı ve Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic (Dk. 77 Gökhan Töre), Kitsiou, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack (Dk. 88 Tasos), Beridze (Dk. 65 Zahid), Milson (Dk. 65 Emre Kılınç), Sowe (Dk. 100 Atakan Çankaya).

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Deniz Türüç), Duarte, Lima, Ömer Ali Şahiner, Biglia (Dk. 96 Keny), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Januzaj (Dk. 96 Caner Erkin), Serdar Gürler (Dk. 85 Aleksic), Figueiredo (Dk. 113 Muhammet Arslantaş).

Goller: Dk. 11 Sowe, Dk. 90 Tasos (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Serdar Gürler, Dk. 111 Keny (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ömer Ali Şahiner, Dk. 46 Deniz Türüç, Dk. 115 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Diack, Dk. 63 Malcuit, Dk. 90+2 Djokanovic, Dk. 120+3 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 96 Mujakic (MKE Ankaragücü)