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Spor
AA 25.05.2023 15:13

TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya’da başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 6. ayak ve B Kategorisi 4. ayak mücadeleleri, Antalya'da başladı.

TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya’da başladı
[Fotograf: AA]

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen şampiyonalarda, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den 12'si kadın 26 sporcu mücadele ediyor.

27 Mayıs Cumartesi günü sona erecek müsabakalarda sporcular 54 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Golf turu final ayağı sonunda dereceye giren sporcular yurt dışında çeşitli turnuvalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan'ın yaptığı açıklamada, mart ayında başlayan Türkiye golf turun son ayak finalini yaptıklarını söyledi.

Turan, bu yıl farklı olarak turu iki kategori halinde yaptıklarını ifade etti.

"A kategorisi 6, B kategorisi ise 4 ayakta mücadele etti. Amacımız alttan gelen 13 yaş altı çocuklarımıza daha çok şans vermekti. Turnuvayı ilk iki sırada bitiren çocuklarımız önümüzdeki dönemde Avrupa’da yapılacak turnuvalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak."

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